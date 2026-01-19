Англія

25-річний нападник перейде в клуб з АПЛ з опцією викупу за 35 мільйонів євро.

Ноттінгем Форест погодив умови орендної угоди з Наполі щодо нападника Лоренцо Лукки. Про це повідомляють джерела, близькі до переговорів між клубами.

Оренда 25-річного форварда обійдеться англійському клубу в 1 мільйон євро. Угода також передбачає опцію подальшого викупу гравця за 35 млн євро. Зазначається, що саме Ноттінгем Форест зробив гравцю найвигіднішу пропозицію щодо заробітної плати, однак остаточне рішення щодо переходу має ухвалити сам футболіст.

Минулого сезону Лукка яскраво проявив себе у складі Удінезе, забивши 12 м’ячів у матчах Серії A. Після переходу в Наполі нападник не зумів закріпитися в основному складі команди.

Загалом за неаполітанський клуб Лоренцо Лукка провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами.

Наразі Ноттінгем Форест посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч команда проведе 22 січня в Лізі Європи проти Браги, а 25 січня у рамках чемпіонату Англії зустрінеться з Брентфордом.