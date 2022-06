Англійський Ліверпуль нещодавно оголосив про підписання контракту з перспективним 18-річним шотландським правим захисником Калвіном Ремсі, який раніше виступав у складі Абердіну в себе на батьківщині.

Один із найкращих молодих виконавців шотландського "елітного" дивізіону зразка минулого сезону розповів про власні враження від приєднання до команди Юргена Клоппа.

"Я зараз сповнений позитивних емоцій, бо насправді здійснилася мрія про те, аби опинитися в Ліверпулі.

До певного часу я мріяв про те, аби надягнути футболку Абердіна. Але вже зараз буду грати в одному з найбільших, якщо не в найбільшому, клубі світу. Це — величезне досягнення, і я з нетерпінням чекаю шансу показати вболівальникам, за які саме якості мене сюди запросили.

Сподіваюсь, що я зможу вдало пройти передсезонний період підготовки, та показати всім у клубі, персоналу, гравцям, свої навички, а потім подивимося, що буде далі.

У клубі є багато молодих гравців, які грають на моїй позиції: Трент Александр-Арнольд, Гарві Елліотт, та інші вихованці академії. Конкуренція проти них, очевидно, і буде моїм шляхом.

Це — одна з причин, чому я обрав Ліверпуль. Цей клуб не просто великий. Вони дають молодим гравцям шанс заграти в першій команді.

Отже, якщо я зможу долучитися до передсезонної підготовки, показати себе, то не бачу жодних причин, чому я не зможу потрапити до складу першої команди", — заявив шотландський футболіст.

