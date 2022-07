Лондонський Тоттенгем уже розпочав передсезонну підготовку. Вона почалася в Південній Кореї, і сам Хен Мін Сон привітав команду табличкою "Welcome to Seoul" — але на цьому приємні моменти для більшої частини складу закінчилися.

Тому ж Сону навіть рідні краї не допомогли залишитися у свідомості під час одного з тренувань. Конте наказав своїм гравцям зробити 42 кола стадіоном. Італієць у фірмовій манері підтягує фізичну підготовку гравців, щоб покращити пресинг. Проте роботою тренера з наявним підбором гравців підготовка Тоттенгема до чергового сезону не обмежується.

Рішарлісон як додаткова опція в атаці

Гравець збірної Бразилії. Ще дуже молодий (25 років), але вже дуже досвідчений (Тоттенгем навіть в АПЛ стане його третьою командою). Дуже універсальний і чудово доповнює партнерів з атаки. У такій ситуації єдине, що дивує у трансфері – що такий гравець у принципі виявився на ринку, відкритим для покупців. Але Евертону терміново було потрібно когось продати, щоб вписатися у фейр-плей.

Може виникнути питання в тому, навіщо Тоттенгему ще один форвард, після історичного сезону Сона і просто відмінного – Кейна та Кулушевскі. Але з огляду на те, що клуб відібрався до Ліги чемпіонів, таке питання всередині клубу навіть не порушувалося. При новому графіку у Тоттенгема регулярно будуть два складні матчі на тиждень – і, щоб грати в три форварди в такому режимі, потрібно просто мати більше трьох форвардів. Бергвейн вже повернувся в Аякс – а при виборі між Рішарлісоном і Бергвейном, думаю, переважна більшість висловилася б за бразильця.

Рішарлісон раніше грав у АПЛ лише за команди, які йому гранично не підходили. Просто дуже слабкий Вотфорд, часто жорстко оборонний і теж слабкий Евертон – такі команди залишали за лінією м'яча по 8-9 чоловік і змушували бразильця отримувати м'яч у районі центрального кола. А тренери збірної Бразилії тому й довіряли йому, що в умовах перманентної атаки Рішарлісон набагато корисніший. Він чудово грає другу скрипку, вміє віддати останній пас – і якщо допомагає претендувати на бомбардирські рекорди Неймару, може допомогти і Кейну.

"Куриця" для Тоттенгема

Саме "Курицею" в дитинстві називали Івана Перишича, що з урахуванням емблеми Тоттенгема робить його трансфер гранично символічним. А його позиція робить перехід Івана навіть важливішим для майбутнього проекту, ніж багатомільйонний трансфер Рішарлісона.

Для гри Конте неймовірно важливою є функція латералей. Вони – основний засіб доставки м'яча в атаку (до речі, з великою ймовірністю саме тому клуб не став брати участь у гонці за Еріксеном, для якого повернення в Тоттенгем було б найбільш логічним кроком), завдяки їхнім рейдам флангами Тоттенгем виснажує одну оборону за іншою. При цьому Конте може адаптувати під цю позицію гравця, не знайомого раніше з грою латераля, як він це зробив із Віктором Мозесом у Челсі. Але також для нього надзвичайно важливою є можливість працювати саме зі знайомим гравцем: саме тому він просив придбати того ж таки Мозеса в Інтер.

Перишичу вже 33 роки, і якби не Конте, ще одне запрошення до топ-клубу він міг би і не отримати. Але на його боці досвід, який у його конкретному випадку – більший, ніж просто цифри у паспорті. Досвід Івана просто унікальний: він грав в Інтері, Баварії, Борусії (Д), та й Вольфсбург під час його виступів ставав віце-чемпіоном Німеччини.

За плечима Івана адаптація до моделей Манчіні та Фліка, Спаллетті та Конте. Період у дортмундській Боруссії, в Юргена Клоппа, вийшов для нього не дуже вдалим, але, мабуть, дуже багато чому навчив хорвата. Після цього він став універсальним солдатом, який став у пригоді будь-якій команді, незалежно від імені чемпіонату, тренера та партнерів. Конте таким чином набуває ідеального виконавця під конкретні завдання – і це, до речі, демонструє ще й ступінь довіри самому Конте.

Зміцнити та поглибити

Інші трансфери пов'язані саме з бажанням добре відпрацювати два турніри. Зараз здається, що грудень, листопад, жовтень 2021-го були в минулому житті, але взагалі ціла низка дублерів Тоттенгема саме тоді продемонструвала свою повну неспроможність – у рамках Ліги конференцій. Невихід із групи з Вітессом та Мурою – справді привід оновити та покращити гравців найближчої підміни.

Ціла низка майбутніх дублерів Тоттенгема настільки хороша, що безліч ресурсів зараз розмірковують про них як про основні. Ів Біссума чудово показував себе в Брайтоні і, хоча в Тоттенгемі він навряд чи гратиме постійно, за живих Бентанкур і Хойберга, в потрібний момент він, безумовно, здатний зіграти на високому рівні і нічого не зіпсувати. Фрейзер Форстер виглядає чудовим ходом для підміни Льорісу: він і в Саутгемптоні заслуговував грати в основі більше, ніж улюбленець Хайзенхюттля Маккарті.

