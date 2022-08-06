Англія

Вихованець Астон Вілли продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Норвіч Сіті, який вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого півзахисника Аарона Ремзі.

19-річний англієць, права на якого належать Астон Віллі, перейшов у стан "канарок" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

📝 We’re delighted to confirm the season-long loan signing of young midfielder Aaron Ramsey from Aston Villa!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeRamsey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 5, 2022

Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом Джейкоба Ремзі, який виступає за першу команду Астон Вілли.

Минулого сезону англійський півзахисник виступав на правах оренди за Челтенхем Таун у третьому дивізіоні, провівши 15 матчів, забивши 1 гол і віддавши 1 асист. За першу команду Астон Вілли Аарон Ремзі провів лише один матч.