Норвіч Сіті, який вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого півзахисника Аарона Ремзі.

19-річний англієць, права на якого належать Астон Віллі, перейшов у стан "канарок" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

📝 We’re delighted to confirm the season-long loan signing of young midfielder Aaron Ramsey from Aston Villa!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeRamsey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #NCFC