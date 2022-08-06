Вихованець Астон Вілли продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.
Аарон Ремзі, Норвіч Сіті
06 серпня 2022, 15:34
Норвіч Сіті, який вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого півзахисника Аарона Ремзі.
19-річний англієць, права на якого належать Астон Віллі, перейшов у стан "канарок" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.
Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом Джейкоба Ремзі, який виступає за першу команду Астон Вілли.
Минулого сезону англійський півзахисник виступав на правах оренди за Челтенхем Таун у третьому дивізіоні, провівши 15 матчів, забивши 1 гол і віддавши 1 асист. За першу команду Астон Вілли Аарон Ремзі провів лише один матч.