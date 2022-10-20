Англія

Паралельно клуб продовжує пошуки нового наставника.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив, що Стів Девіс залишиться головним тренером команди до 2023 року.

Після звільнення Бруну Лаже фахівець почав виконувати обов'язки головного тренера "вовків", але продовжить працювати через невдачі у переговорах клубу з іншими кандидатами.

При цьому клуб зазначає, що керівництво, як і раніше, зайняте пошуками нового головного тренера.

Після 11 турів Вулвергемптон набрав дев'ять очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.