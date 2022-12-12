Англія

Півзахисник яскраво виступає на чемпіонаті світу, але клуб хоче залишити його собі.

Поява центрального півзахисника англійського Брайтона Алексіса Мак Аллістера в складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 була зумовлена видатною формою футболіста на початку поточного сезону.

За 18 матчів на всіх рівнях 23-річний виконавець записав на свій рахунок шість голів, чим викликав неабиякий інтерес до себе з боку інших клубів.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що кілька клубів із Серії A та лондонський Тоттенгем нещодавно звернулись за додатковою інформацією до "чайок" щодо їхнього футболіста.

Проте, згідно з повідомленням відомого італійського журналіста Фабірціо Ромао, Брайтон рішуче заявив про відсутність бажання продавати Мак Аллістера принаймні до завершення 2023 року.

"Я не думаю, що Брайтон намагатиметься продати його в січні, оскільки Роберто Де Дзербі дуже цінує його як гравця. Думаю, друга частина сезону буде для нього вирішальною", — заявив інсайдер.

Портал Transfermarkt оцінює Мак Аллістера в 32 млн євро, тоді як у 2019 році Брайтон заплатив за нього 8 млн євро.