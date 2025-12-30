Італія

Керівництво ліги визнало, що яскравий зимовий м’яч створює труднощі для людей із дальтонізмом, і ухвалило рішення повернутися до традиційних кольорів.

Президент Серії A Еціо Сімонеллі підтвердив, що італійська ліга більше не використовуватиме помаранчевий м’яч у зимових матчах. Причиною стали численні скарги від уболівальників, зокрема людей із порушенням сприйняття кольорів, які не могли чітко бачити м’яч під час гри.

За словами Сімонеллі, ліга вже звернулася до виробника з вимогою прискорити виготовлення нових м’ячів іншого кольору. Для проведення одного туру чемпіонату необхідно близько 500 м’ячів, не враховуючи тих, що використовуються командами на тренуваннях, тож процес заміни потребує часу.

"Ми отримали багато обґрунтованих скарг — люди з дальтонізмом просто не бачать цей м’яч. Ми попросили нашого постачальника пришвидшити виробництво нових м’ячів. На кожен матч потрібно 25 м’ячів, тобто приблизно 500 на тиждень, не рахуючи тренувальних. Виробництво вже запущене, але знадобиться певний час, щоб повністю відмовитися від помаранчевого варіанту. Це рішення виявилося невдалим, тож ми повернемося до жовтого або білого кольору", — заявив Сімонеллі в ефірі програми Radio Anch'io Sport на Rai Radio 1.

