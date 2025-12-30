Англія

Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл уважно стежать за ситуацією англійця в Іспанії.

Трент Александер-Арнольд не надто вдало розпочав свою кар'єру в Реал Мадрид після літнього трансферу. Попри те, що керівництво "вершкових" вірить у здатність гравця прогресувати, клуб готується до офіційних пропозицій з Прем'єр-ліги вже найближчим часом.

Як повідомляє Defensa Central, предметний інтерес до Трента проявляють Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Зазначається, що кожен із цих клубів готовий запропонувати за 27-річного захисника близько 40 мільйонів євро.

На сьогодні Александер-Арнольд провів за Реал Мадрид 16 офіційних поєдинків, у яких відзначився трьома результативними передачами. Поки англієць адаптується до іспанського футболу, його команда посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

