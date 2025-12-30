Інше

Ключові зміни у трактуванні офсайду й роботі відеоасистентів можуть бути затверджені вже на Генеральній асамблеї у лютому.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) найближчим часом розгляне низку важливих змін до правил гри, серед яких — нове трактування офсайду та розширення повноважень системи ВАР.

Поштовхом до обговорення стала ініціатива колишнього головного тренера Арсеналу та нинішнього керівника відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсена Венгера. Він запропонував вважати гравця в офсайді лише в тому випадку, якщо він повністю знаходиться ближче до воріт суперника, ніж м’яч і передостанній захисник. Якщо ж хоча б частина тіла, якою дозволено забивати гол, перебуває на одній лінії із захисником або позаду нього, положення поза грою не фіксується.

Окрім цього, IFAB розглядає можливість розширити повноваження ВАР — зокрема, дозволити відеоасистентам втручатися у моменти з призначенням кутових ударів та других жовтих карток. Також аналізується експеримент, який було протестовано на Кубку арабських держав у Катарі: гравець, що отримав медичну допомогу через фол, повинен залишити поле на дві хвилини, якщо порушник не був покараний жовтою або червоною карткою.

Обговорення цих ініціатив відбудеться на щорічному засіданні IFAB 20 січня в Лондоні. Остаточне рішення планують ухвалити на Генеральній асамблеї в Уельсі у лютому. У разі схвалення нові правила можуть набути чинності з сезону-2026/27.

Раніше Інфантіно підтримав ідею Венгера щодо зміни правила офсайду.

Нагадаємо, ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних росії.