Турецький клуб розпочав переговори щодо переходу Нкунку, якого Доменіко Тедеско хоче бачити лідером атаки "жовтих канарок".

Форвард Мілана Крістофер Нкунку може продовжити кар'єру в Туреччині. За даними журналіста Sports Digitale Ягіза Сабунджуоглу, Фенербахче вже вступив у офіційні переговори з "россонері" щодо трансферу нападника. Міланці налаштовані виручити від продажу гравця 35 мільйонів євро і наразі не планують знижувати ціну.

Турецький гранд намагається переконати італійську сторону пом'якшити фінансові вимоги, проте Мілан займає жорстку позицію. У разі успішного завершення угоди, головний тренер Фенербахче Доменіко Тедеско планує використовувати Нкунку на позиції центрального нападника або під форвардом. Фахівець добре знайомий із можливостями француза за спільною роботою в Лейпцигу.

28-річний Крістофер Нкунку перебрався до Мілана з Челсі влітку 2025 року за 37 мільйонів євро, підписавши контракт до 2030 року.

У поточному сезоні француз провів за "россонері" 14 матчів, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.

