Колишній капітан збірної не сумнівається, що навіть у 39 років Ліонель Мессі залишиться ключовою фігурою команди на ЧС-2026.

Легенда збірної Аргентини Хав’єр Дзанетті переконаний, що Ліонель Мессі залишається цілком здатним бути лідером національної команди на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Мессі, якому нині 38 років, уже назавжди увійшов в історію, привівши Аргентину до тріумфу на ЧС-2022 у Катарі. Втім, легендарний футболіст не виключає, що спробує захистити титул через чотири роки, коли йому виповниться 39.

Дзанетті в інтерв’ю FourFourTwo заявив, що не має жодних сумнівів щодо ролі Мессі в майбутньому збірної:

"Це має бути його рішення, але я думаю, що так і буде. Я не сумніваюся, що це станеться. Мессі цілком здатний продовжувати бути лідером команди".

Ексзахисник також відкинув розмови про те, що вік може завадити восьмиразовому володарю Золотого м’яча:

"Він дуже розумний, краще за будь-кого розуміє потреби команди і має поруч чудових гравців. З ним Аргентина знову буде серед головних претендентів на титул".

Сам Мессі раніше зізнавався, що мріє зіграти на ЧС-2026. У грудні він зазначив, що сподівається бути частиною команди, але головним для нього залишається насолода від футболу та власне самопочуття.

Чемпіонат світу 2026 року може стати останнім великим міжнародним турніром у кар’єрі Мессі. Його перший матч на мундіалі запланований на 17 червня — за тиждень до 39-го дня народження легенди. І для мільйонів уболівальників по всьому світу немає сумнівів: якщо Мессі вийде на поле, Аргентина знову матиме шанс на футбольне диво.