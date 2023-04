Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував форму Михайла Мудрика та його невдалий період в Челсі.

"Тиждень тому я зустрічався з Михайлом Мудриком в Англії, і я вам скажу, що він дуже щасливий. Михайло задоволений всім, що відбувається з ним. Він хоче важко працювати та демонструвати себе найкращого. І він завжди думає про Україну, це найважливіше.

Я казав представникам Челсі, що вони отримали справжній діамант, але повинні бути дуже-дуже терплячими. Дайте цьому хлопцеві трохи часу, і ви побачите, який футбол він принесе вашому клубу. Я знаю на сто відсотків, що він візьме участь у багатьох, багатьох трофеях для Челсі в майбутньому. Тому що це дуже унікальний гравець — футболіст з неймовірними технічними характеристиками.

Я в Шахтарі 20 років. Я бачив дуже багато гравців — і українських, і легіонерів. Але я ніколи не бачив таких професіоналів, які так багато працюють", — сказав функціонер.

