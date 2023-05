Англійська Прем'єр-ліга оголосила список із п'яти спеціалістів, які номіновані на звання найкращого за підсумками квітня 2023 року.

Змагатися за звання найкращого головного тренера АПЛ за підсумками місяця між собою будуть Унаї Емері (Астон Вілла, 5 перемог у 7 матчах), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті, 5 перемог у 5 матчах), Рой Годжсон (Крістал Пелас, 4 перемоги у 6 іграх), Едді Гау (Ньюкасл, 6 перемог у 7 іграх) та Гарі О'Ніл (Борнмут, 5 перемог у 7 матчах).

Взяти участь у виборі переможця можна на офіційному сайті АПЛ за цим посиланням.

👔 Unai Emery

👔 Pep Guardiola

👔 Roy Hodgson

👔 Eddie Howe

👔 Gary O'Neil



Time to select your @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | https://t.co/T7KWv0slJp pic.twitter.com/jbduACc5nS