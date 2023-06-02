Англія

Аргентинець вважає, що Арсенал та Манчестер Юнайтед нав'яжуть конкуренцію "міщанам".

Колишній футболіст Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вважає, що Арсенал та Манчестер Юнайтед у наступному сезоні будуть головними конкурентами "городян" у боротьбі за чемпіонат Англії.

"Манчестер Сіті заслужено переміг у минулому сезоні АПЛ. Я вже говорив раніше, що ця команда завжди бореться до кінця. Це вкотре продемонструвала перемога над Арсеналом, який досяг значної переваги в ході сезону. Мені здається, Сіті залишиться головним претендентом на чемпіонство в наступному сезоні.

Арсенал створив базу з молодих гравців, які ще мають пройти довгий шлях. Впевнений, що Артета зі своєю командою зміцнить позиції, і вони залишаться конкурентами Сіті у новому сезоні.

Не варто забувати і про МЮ, який повертає колишні позиції і також нав'яже конкуренцію Сіті", — написав Агуеро у своїй колонці на Stake.

Зазначимо, що Манчестер Сіті також може виграти цього сезону Кубок Англії та Лігу чемпіонів.