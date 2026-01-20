Ліга чемпіонів

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Cьомий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами. У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Тоттенгем — Боруссія Дортмунд, Спортінг Лісабон — ПСЖ та Копенгаген — Наполі.

Тоттенгем — Боруссія Дортмунд

Ставка: тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.75

Для матчу Тоттенгем — Боруссія Дортмунд рекомендуємо поставити на варіант "тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 1.75 від FAVBET.

Обидві команди люблять атакуючий стиль футболу, проте це обертається тим, що вони часто забувають про свої власні ворота, тому їхні матчі можуть тішити вболівальників забитими голами.

Між собою команди провели шість поєдинків і в п'яти з них було забито три або більше голів, що ще раз наголошує на виборі ставки на цей матч.

Зараз Боруссія Д і Тоттенгем займаю сусідні місця у Лізі чемпіонів – 10 та 11 відповідно, набравши по 11 очок. При цьому у "джмелів" найкращий показник забитих м'ячів у турнірі — 19, як у ПСЖ, але й пропущено досить багато — 13, що майже в половину більше, ніж у того ж Тоттенгема — 7. У "шпор" 13 забитих м'ячів, що є середнім показником турніру.

Спортінг Лісабон — ПСЖ

Ставка: обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.6

У поєдинку Спортінг — ПСЖ пропонуємо ставку на "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.6. Спортінг традиційно сильний у домашніх стінах, де атмосфера на стадіоні Жозе Алвалад перетворює команду на справжніх "левів". У єврокубках "леви" — одна з найскладніших команд для перемоги на своєму полі — команда Руя Боржеса ще не програвала на рідній арені в ЛЧ-2025/26.

ПСЖ цього сезону демонструє певну нестабільність, маючи проблеми з обороною, особливо у факторі дисципліни. Хоча з іншої сторони "парижани" мають чудову атаку, яка вже потішила 19 голами в єврокубках — найбільше в турнірі разом із дортмундською Боруссією. Попри це, ПСЖ вже пропустив вісім м'ячів, що є далеко не найкращим показником серед тих клубів, які претендують на плей-оф, що натякає на шанси для "левів".

Зважаючи на переможну серію Спортінга на домашньому полі та їхню впевнену гру в Європі, а також атакувальну міць французів, ставка "обидві заб'ють" виглядає гарним варіантом.

Копенгаген — Наполі

Ставка: перемога Наполі з коефіцієнтом 2.0

Для матчу Копенгаген — Наполі рекомендуємо ставку на перемогу "неаполітанців" із коефіцієнтом 2.0. Наполі є безумовним фаворитом цього протистояння. "Неаполітанці" під керівництвом Антоніо Конте відомі своєю впевненою та стабільною грою.

Копенгаген, незважаючи на невдалий старт у турнірі з нічиї та трьох поразок поспіль, набрав форму в останніх єврокубкових матчах, обігравши Кайрат та Вільярреал. Проте вже була поразка від Карабаху, яка може мати вирішальне значення у боротьбі команди за місце у плей-оф.

З огляду на різницю в класі та ситуацію у таблиці, перемога Наполі є дуже ймовірною. Це означає, що "неаполітанці" мають виграти, щоб потрапити у плей-оф, і FAVBET пропонує привабливий коефіцієнт на цей результат.

