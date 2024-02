У рамках 31 туру Чемпіоншипу Сандерленд прийматиме Плімут. Команди вже оголосили свої основні 11-ки на зустріч.

Місце у старті "чорних котів" отримав і український центральний нападник Назарій Русин.

Patrick Roberts and Nazariy Rusyn return to the starting XI! 📝#SAFC | #SUNPLY pic.twitter.com/JrsgcjFUiJ