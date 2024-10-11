Колумбієць чудовим дальнім ударом уразив ворота Евертона.
Джон Дуран, Getty Images
11 жовтня 2024, 19:53
Центрального нападника Астон Вілли Джона Дурана визнано автором найкращого гола в чемпіонаті Англії у вересні, передає офіційний сайт АПЛ.
У матчі четвертого туру, що проходив у суботу, 14 вересня, 20-річний колумбієць забив у ворота Евертона на Вілла Парк, встановивши на табло підсумковий рахунок (3:2).
Зараз на рахунку Дурана чотири голи в семи поєдинках АПЛ цього сезону. Ще двома результативними ударами він відзначився в трьох матчах інших турнірів.
Нагадаємо, що в серпні подібною нагородою відзначили гол півзахисника Челсі Коула Палмера.