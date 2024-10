Центрального нападника Астон Вілли Джона Дурана визнано автором найкращого гола в чемпіонаті Англії у вересні, передає офіційний сайт АПЛ.

У матчі четвертого туру, що проходив у суботу, 14 вересня, 20-річний колумбієць забив у ворота Евертона на Вілла Парк, встановивши на табло підсумковий рахунок (3:2).

What. A. Strike. 🤤



Jhon Duran's long-range effort against Everton has won September's Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vXs31jRuJZ