Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана став автором найкращого сейву англійської Прем'єр-ліги за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

У рамках п'ятого туру англійської першості проти Крістал Пелес (0:0) камерунський голкіпер врятував свої ворота подвійним сейвом: спочатку воротар МЮ парирував дальній удар Едді Нкетіа, а потім не дав Ісмаїлі Сарру успішно зіграти на добиванні.

За це рятування воріт Онана отримає нагороду від АПЛ за підсумками минулого місяця.

Andre Onana wins September's Save of the Month award for his incredible reactions against Crystal Palace! ⚡️#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/8mHTiHLkMd