Норвіч Сіті оголосив про підписання нападника збірної Данії Матіаса Квістгордена з данського Брондбю. 23-річний форвард перейшов орієнтовно за суму 6,9 мільйонів фунтів стерлінгів. Контракт розрахований на чотири роки з опцією продовження ще на рік.

