Англія

Квістгорден — перше велике підписання клубу в літнє трансферне вікно.

Норвіч Сіті оголосив про підписання нападника збірної Данії Матіаса Квістгордена з данського Брондбю. 23-річний форвард перейшов орієнтовно за суму 6,9 мільйонів фунтів стерлінгів. Контракт розрахований на чотири роки з опцією продовження ще на рік.

Take it all in 🤌 pic.twitter.com/N3o4Ez1miZ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 8, 2025

Квістгорден виступатиме у новій команді під 30-м номером. Гравець провів потужно минулий сезон у складі Брондбю: 23 голи та 7 асистів у 38 матчах. У червні цього року він дебютував за національну збірну Данії в товариському матчі проти Північної Ірландії.

Квістгорден почав виступати за Брондбю з 2015 року. Він пройшов шлях від академії до основного складу. В сезоні 2024/25 він увійшов до символічної збірної данської Суперліги.

"Сподіваюся, я зможу привнести ту ж енергію та позитив, які мав у своєму попередньому клубі", — заявив гравець. "Я чув багато хорошого про Норвіч, і коли з’явилася можливість, відчув — це правильне місце для наступного кроку. Моєю метою є вихід до Прем’єр-ліги — так само, як і у клубу".

Спортивний директор Норвіч Сіті Бен Кнаппер прокоментував трансфер:

"Матіас — гравець із чудовим потенціалом, за яким давно слідкувала наша команда. Ми раді, що він обрав саме нас, попри великий інтерес із Європи. Його стиль гри, рухи та характер ідеально пасують нашій філософії".

Перехід гравця відбувається на фоні чуток про можливий відхід лідерів атаки Джоша Сарджента та Борхи Сайнса, які сумарно забили 33 м’ячі в минулому сезоні Чемпіоншипу.