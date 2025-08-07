Бразилець мріє повернутися до Бетіса, який вважає його задорогим.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
07 серпня 2025, 22:21
Бенфіка виявила бажання взяти в оренду вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, повідомляє Goal.
Португальський клуб надіслав запит щодо можливості оренди, але "червоні дияволи" віддають перевагу повноцінному трансферу за приблизно €40 млн. За даними MaisFutebol, переговори між клубами тривають.
Антоні прагне повернутися до Бетіса, де він провів другу половину минулого сезону на правах оренди. Іспанський клуб також зацікавлений у бразильці, але вважає фінансові вимоги Манчестер Юнайтед зависокими.
Раніше Тен Гаг залишив відкритою можливість трансферу Антоні до Баєра.