Бразилець мріє повернутися до Бетіса, який вважає його задорогим.

Бенфіка виявила бажання взяти в оренду вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, повідомляє Goal.

Португальський клуб надіслав запит щодо можливості оренди, але "червоні дияволи" віддають перевагу повноцінному трансферу за приблизно €40 млн. За даними MaisFutebol, переговори між клубами тривають.

Антоні прагне повернутися до Бетіса, де він провів другу половину минулого сезону на правах оренди. Іспанський клуб також зацікавлений у бразильці, але вважає фінансові вимоги Манчестер Юнайтед зависокими.

Раніше Тен Гаг залишив відкритою можливість трансферу Антоні до Баєра.