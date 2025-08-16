Англія

Сума трансферу може становити близько десяти мільйонів євро.

Універсал Арсенала Олександр Зінченко все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно, вирушивши до чемпіонату Туреччини. Про це повідомляє Sporx.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлений Фенербахче, який вже погодив трансфер футболіста збірної України за десять мільйонів євро.

Також наголошується, що для переконання самого Олександра, Фенербахче має намір використати особу головного тренера Жозе Моурінью.

Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу. Його контракт із "канонірами" розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може перейти в Португалію.