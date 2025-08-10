Туреччина

Арсенал готовий до перемовин за 15 млн євро.

Турецький клуб Фенербахче найближчим часом планує зробити офіційну трансферну пропозицію щодо Керема Актюркоглу. Водночас "жовті канарки" зацікавлені в українському захиснику Арсеналу Олександрі Зінченку.

Як повідомляє видання Haber Global, представники Фенербахче — зокрема спортивний директор Девін Озек та президент клубу Алі Коч — провели зустріч з британським спортивним директором Арсеналу Андреа Бертою в Англії, щоб обговорити можливий трансфер 28‑річного українця.

Хоча Орієнтовна сума трансферу, яку називають у публікаціях, становить близько 15 мільйонів євро, Арсенал натякнув, що може піти на угоду за відповідної домовленості з гравцем.

Нагадаємо, Зінченко виступає за Арсенал з сезону 2022/23 і за цей час провів за клуб 91 матч, включаючи 23 у минулому сезоні, забив 3 голи та зробив 5 асистів.