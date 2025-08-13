Воротар Манчестер Сіті Едерсон незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже погодило умови особистого контракту із 31-річним бразильцем.

Зарплата футболіста буде на рівні семи мільйонів євро плюс бонусні виплати.

Минулого сезону Едерсон провів 40 матчів, з яких 13 на нуль при 54 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма має домовленість щодо контракту з Манчестер Сіті.