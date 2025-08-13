Бразилець зароблятиме сім мільйонів євро за сезон.
Едерсон, Getty Images
13 серпня 2025, 12:38
Воротар Манчестер Сіті Едерсон незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже погодило умови особистого контракту із 31-річним бразильцем.
Зарплата футболіста буде на рівні семи мільйонів євро плюс бонусні виплати.
Минулого сезону Едерсон провів 40 матчів, з яких 13 на нуль при 54 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Доннарумма має домовленість щодо контракту з Манчестер Сіті.