Туреччина

Бразилець зароблятиме сім мільйонів євро за сезон.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже погодило умови особистого контракту із 31-річним бразильцем.

Зарплата футболіста буде на рівні семи мільйонів євро плюс бонусні виплати.

Минулого сезону Едерсон провів 40 матчів, з яких 13 на нуль при 54 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма має домовленість щодо контракту з Манчестер Сіті.