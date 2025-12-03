Інше

Керівництво клубу активно працює над трансфером нападника РБ Лейпциг.

Колишній нападник лондонського Челсі може незабаром перейти у Інтер Маямі.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг з видання Sky Sport, керівництво американського клубу веде переговори з агентами Тімо Вернера щодо потенційного підписання 29-річного німця під час зимового трансферного вікна.

Зазначається, що гравець планує переїзд до США. Його чинний контракт з РБ Лейпциг діє до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні Вернера постійно виникають проблеми з м'язовими травмами і тому він провів лише один матч у Бундеслізі, не відзначившись жодною результативною дією. Його ціна, за даними порталу Transfermarkt, становить 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Фабріціо Романо повідомляв, що гравець може перейти до Нью-Йорк Ред Буллз.