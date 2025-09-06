Англія

Довкола футболіста майже не було чуток під час літнього трансферного вікна.

Англійський півзахисник Борнмута Маркус Таверньєр виступає за клуб із літа 2022 року, коли за нього заплатили Мідлсбро 11,9 млн євро.

Відтоді нині вже 26-річний виконавець здобув довіру тренерського штабу Андоні Іраоли та є гравцем основного складу "вишень".

І оскільки роль футболіста після активної діяльності клубу на літньому трансферному ринку лише зросла, із Таверньєром вирішили продовжити контракт на покращених умовах.

До угоди, розрахованої до 2028 року, було додано ще один сезон.

Маркус провів за клуб 93 матчі, забив 13 голів та віддав 14 гольових передач.