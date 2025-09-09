Англія

Даріу Ессугу вибув на невизначений термін.

Опорний півзахисник Челсі Даріу Ессугу успішно переніс операцію на правому стегні, передає офіційний сайт клубу.

Гравець відчув проблему з м'язом під час тренування зі збірною Португалії U-21. Пізніше медобстеження підтвердило необхідність хірургічного втручання.

Нагадаємо, у червні Челсі виклав за Ессугу понад 22 млн євро рідному для нього Спортінгу Лісабон. Контракт із Даріу розраховано до липня 2033 року.

Опорник взяв участь у трьох матчах лондонського клубу на КЧС-2025, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що "сині" хочуть безкоштовно посилитися французьким воротарем.