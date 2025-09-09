Англія

Француз не продовжує контракт із Міланом — угода завершується у 2026-му.

Лондонський Челсі відновив інтерес до голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна. Про це повідомляє видання TBR Football.

Минулого літа «сині» вже намагалися підписати 29-річного воротаря, однак сторони не змогли погодити суму трансферу — керівництво Мілана відхилило пропозицію англійців.

Цього разу Челсі має інший план: клуб хоче дочекатися завершення контракту Меньяна, який розрахований до літа 2026 року, та підписати його як вільного агента. За інформацією джерела, переговори між Меньяном і Міланом про нову угоду зайшли в глухий кут, і наразі немає ознак, що сторони дійдуть згоди.

У складі Мілана Майк Меньян виступає з 2021 року, після переходу з Лілля. Він вважається одним із найкращих воротарів Серії A та ключовим гравцем збірної Франції.