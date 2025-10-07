Клуб готовий надати головному тренеру час до матчу проти Челсі, але очікує швидкого прогресу.
Анже Постекоглу, GETTY IMAGES
07 жовтня 2025, 10:00
Керівництво Ноттінгем Форест поки що не має наміру звільняти головного тренера Анже Постекоглу, попри складний старт сезону.
Під його керівництвом команда не здобула жодної перемоги у семи матчах, набравши лише одне очко у чотирьох поєдинках англійської Прем’єр-ліги.
Очікується, що власник клубу Маринакіс проведе особисту зустріч із наставником під час міжнародної паузи, щоб обговорити стан справ у команді та шляхи виходу із кризи. Попри невтішні результати, керівництво готове дати Постекоглу працювати щонайменше до домашнього матчу проти Челсі, який відбудеться за два тижні.
Водночас у клубі наголосили, що терпіння не безмежне, і тренер має продемонструвати швидкий прогрес, якщо хоче зберегти посаду.
Нагадаємо, Постекоглу очолив Ноттінгем на початку вересня.