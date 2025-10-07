Англія

Клуб готовий надати головному тренеру час до матчу проти Челсі, але очікує швидкого прогресу.

Керівництво Ноттінгем Форест поки що не має наміру звільняти головного тренера Анже Постекоглу, попри складний старт сезону.

Під його керівництвом команда не здобула жодної перемоги у семи матчах, набравши лише одне очко у чотирьох поєдинках англійської Прем’єр-ліги.

Очікується, що власник клубу Маринакіс проведе особисту зустріч із наставником під час міжнародної паузи, щоб обговорити стан справ у команді та шляхи виходу із кризи. Попри невтішні результати, керівництво готове дати Постекоглу працювати щонайменше до домашнього матчу проти Челсі, який відбудеться за два тижні.

Водночас у клубі наголосили, що терпіння не безмежне, і тренер має продемонструвати швидкий прогрес, якщо хоче зберегти посаду.

Нагадаємо, Постекоглу очолив Ноттінгем на початку вересня.