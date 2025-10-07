Керівництво Ноттінгем Форест поки що не має наміру звільняти головного тренера Анже Постекоглу, попри складний старт сезону.

Під його керівництвом команда не здобула жодної перемоги у семи матчах, набравши лише одне очко у чотирьох поєдинках англійської Прем’єр-ліги.

Очікується, що власник клубу Маринакіс проведе особисту зустріч із наставником під час міжнародної паузи, щоб обговорити стан справ у команді та шляхи виходу із кризи. Попри невтішні результати, керівництво готове дати Постекоглу працювати щонайменше до домашнього матчу проти Челсі, який відбудеться за два тижні.

Водночас у клубі наголосили, що терпіння не безмежне, і тренер має продемонструвати швидкий прогрес, якщо хоче зберегти посаду.

Нагадаємо, Постекоглу очолив Ноттінгем на початку вересня.