Роботою німецького фахівця незадоволені в системі австрійського концерну, а на його місце вже пророкують керманича Крістал Пелес.

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може залишити посаду керівника футбольного напряму Ред Булл. Про це повідомляє французька газета L'Équipe.

За інформацією джерела, у системі компанії висловлюють невдоволення роботою німецького фахівця. Клоппа критикують за певні управлінські рішення. Стверджується, що після завершення поточного сезону його може змінити Олівер Гласнер, який наразі очолює Крістал Пелес.

Юрген Клопп приєднався до структури Ред Булл у січні 2025 року, за пів року після свого відходу з Ліверпуля.

Раніше в пресі з'являлися чутки про зацікавленість у послугах 58-річного фахівця з боку мадридського Реала.