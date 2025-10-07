Англія

Клуб може змінити головного тренера, однак запрошення наставника Фулгема ускладнює його контракт і висока сума викупу.

Ноттінгем Форест розглядає головного тренера Фулгема Марку Сілву як довгострокову кандидатуру на посаду головного тренера у разі звільнення Енджа Постекоглу, повідомляє Daily Mail.

Попри це, будь-які переговори з португальським фахівцем навряд чи розпочнуться до завершення сезону, адже він має чинний контракт із Фулгемом і значну суму викупу, яка робить його недосяжним для більшості клубів.

Раніше стало відомо, що власник Фореста Евангелос Марінакіс планує провести зустріч із Постекоглу під час міжнародної паузи, щоб обговорити невдалий старт сезону. Команда не може виграти вже сім матчів поспіль, а остання поразка від Ньюкасла (0:2) лише посилила тиск на австралійського тренера.

Минулого сезону Марку Сілву також пов’язували з переходом до Бенфіки, але тоді наставник вирішив залишитися в АПЛ. Його контракт із Фулгемом завершується наприкінці поточного сезону.