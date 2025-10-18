Англія

Гол Троссарда на 59-й хвилині став вирішальним.

18 жовтня в матчі 8-го туру Англійської Прем’єр-ліги Фулгем приймав Арсенал. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей — 0:1.

Господарі почали активно і створили кілька небезпечних моментів: Вілсон двічі загрожував воротам Лено, але його удари пройшли поруч зі стійками. На 18-й хвилині захисник Арсенала Калафіорі відзначився голом, проте його взяття воріт скасували через офсайд. Наприкінці першого тайму Дьокереш завдавав удару головою, але Лено зробив важливий сейв.

Другий тайм почався з домінування гостей. На 59-й хвилині Троссард вдало зіграв на добиванні після кутового і відкрив рахунок — 1:0. За кілька хвилин Сака заробив пенальті, але після перегляду VAR арбітр скасував це рішення через гру в м’яч Кевіна.

Фулгем намагався відігратися, використовуючи контратаки, але атакувальні спроби не увінчалися успіхом. Арсенал контролював гру, але більше забити не зміг.

Перемога дозволила "канонірам" закріпитися на вершині таблиці з 19 очками, тоді як Фулгем залишився на 14-й позиції з 8 балами.

Фулгем — Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 58

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен (Діоп, 42), Куенка (Траоре, 82), Сессеньйон — Берге, Керні (Бессі, 63) — Вілсон, Кінг (Сміт-Роу, 63), Івобі — Хіменес

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Езе (Меріно, 63), Субіменді, Райс — Сака, Йокерес (Нергор, 90), Троссар (Мартінеллі, 82)