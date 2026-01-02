Португалія

Португальський гранд хоче орендувати шведського вінгера, проте Ганс-Дітер Флік не бажає відпускати гравця посеред сезону.

Вінгер Барселони Руні Бардагжі потрапив у сферу інтересів Порту. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "дракони" зацікавлені в оренді 20-річного футболіста вже у січневе трансферне вікно. Швед не отримує стабільної ігрової практики у складі "синьо-гранатових", що породжує численні чутки про його тимчасовий відхід.

Проте здійснити цей перехід буде непросто. Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік наразі не планує послаблювати склад і має намір зберегти всіх гравців до кінця сезону для ротації. Попри інтерес з боку Порту та німецького Штутгарта, позиція клубу залишається твердою: Руні потрібен команді в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Руні Бардагжі перебрався до Барселони влітку 2025 року з данського Копенгагена. У поточній кампанії молодий вінгер з'являвся на полі в 13 поєдинках, у яких відзначився одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.