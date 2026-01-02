Англія

Калум Макфарлейн тимчасово керуватиме основою лондонців після звільнення Енцо Марески.

Головний тренер юнацької команди Челсі U-21 Калум Макфарлейн буде виконувати обов’язки наставника основного складу у матчі 20-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Це рішення пов’язане зі звільненням попереднього тренера Енцо Марески.

Раніше стало відомо, що головний тренер Страсбура Ліам Росеньйор є основним кандидатом на посаду керманича лондонського Челсі.

У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Челсі провів 19 матчів, набрав 30 очок і займає п’яте місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера Арсеналу на 15 пунктів.