Німець чекає на повернення уругвайця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про центрального захисника команди Рональда Араухо. Його слова наводить AS.

«Повернення залежить від нього. Він почувається добре, але фізично готовий не на 100 відсотків. Йому вирішувати, як швидко він повернеться.

Араухо поговорив із партнерами по команді, і всі вони його підтримують. Він повернувся та є важливим гравцем для нас.

Рональд узяв стільки часу на відновлення, скільки йому знадобилося, і візьме ще стільки, скільки знадобиться», – сказав Флік.

Нагадаємо, що востаннє Араухо грав за Барселону у матчі Ліги чемпіонів з лондонським Челсі (0:3).