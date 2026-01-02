Англія

Німець знову гратиме за "чайок".

Англійський Брайтон повернув з дортмундської Боруссії півзахисника Паскаля Гросса. Про це повідомляє офіційний сайт «чайок».

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, цей трансфер обійшовся англійцям у півтора мільйона євровалюти.

Зазначається, що з 34-річним німцем підписано трудову угоду до 30 червня 2027 року. Гросс вже виступав за Брайтон з 2017 по 2024 рік, провівши сім сезонів у Прем'єр-лізі.

У поточному сезоні Паскаль Гросс відіграв за Боруссію Дортмунд 16 матчів та відзначився двома результативними передачами.