Головний тренер "червоних" висловив невдоволення тим, як арбітри трактують падіння його гравців, і пояснив принцип команди.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував матч 19-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса, який завершився нульовою нічиєю. За його словами, суддівство залишає бажати кращого, особливо у питаннях призначення пенальті.

— У першому таймі був очевидний момент, коли футболіст не падав, і я розумію чому, адже щоразу, коли наш гравець падає, пенальті не призначають. Це дрібниці, я бачу, як гравці інших команд втрачають рівновагу в подібних ситуаціях, але ми так не робимо. Цього сезону ми падали через фоли кілька разів і не отримували пенальті.

В цілому ми говоримо про те, як інші гравці легко падають, щоб отримати штрафні чи інші моменти, але це те, хто ми є. Якщо інші вболівальники чи люди подивляться, знайдуть моменти, коли наші гравці падали та нічого не отримували, — сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лідс Юнайтед у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26.