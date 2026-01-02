Англія

Ветеран знову при справі.

Борнмут підписав контракт з колишній воротарем лондонського Тоттенгема Фрейзером Форстером. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що з 37-річним голкіпером було підписано трудову угоду до 30 червня 2026 року.

Форстер раніше виступав за Тоттенгем, Селтік, Саутгемптон та інші клуби. За кар'єру він виграв чотири титули чемпіона Шотландії, а також Лігу Європи зі «шпорами» минулого сезону.

Англієць залишив Тоттенгем наприкінці травня після закінчення терміну контракту. З того часу він був без команди.