Ветеран знову при справі.
Форстер, Getty images
02 січня 2026, 20:25
Борнмут підписав контракт з колишній воротарем лондонського Тоттенгема Фрейзером Форстером. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, що з 37-річним голкіпером було підписано трудову угоду до 30 червня 2026 року.
Форстер раніше виступав за Тоттенгем, Селтік, Саутгемптон та інші клуби. За кар'єру він виграв чотири титули чемпіона Шотландії, а також Лігу Європи зі «шпорами» минулого сезону.
Англієць залишив Тоттенгем наприкінці травня після закінчення терміну контракту. З того часу він був без команди.