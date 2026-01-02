Англія

"Сороки" вирішили припинити боротьбу за голкіпера Манчестер Сіті та переключили увагу на альтернативні варіанти в Бундеслізі та Ла Лізі.

Голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд не перейде до Ньюкасла в поточне трансферне вікно. За інформацією журналіста Крейга Гоупа, керівництво "сорок" прийняло остаточне рішення відмовитися від підписання 23-річного англійця. Основною перешкодою стали надто високі вимоги футболіста щодо заробітної плати, які клуб не готовий задовольняти.

Нагадаємо, що Траффорд повернувся до Манчестер Сіті влітку 2025 року за 27 млн фунтів, проте після приходу Джанлуїджі Доннарумми втратив місце в основі. Через брак ігрової практики Джеймс прагне залишити Етіхад, але фінансові деталі угоди завадили його переїзду на Сент-Джеймс Парк.

Тепер Ньюкасл розглядає інші кандидатури для посилення воротарської позиції. Серед пріоритетних цілей називають:

- Алекса Реміро (Реал Сосьєдад);

- Грегора Кобеля (Боруссія Дортмунд).

У поточному сезоні Ньюкасл задіяв двох воротарів. На рахунку Аарона Ремсдейла 11 матчів (14 пропущених голів та лише один "сухий" поєдинок). Нік Поуп відіграв 17 зустрічей, у яких пропустив 17 м'ячів, проте у 8 іграх зумів залишити ворота "сорок" у недоторканності.