Англія

Іспанець підтримав італійця.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про звільнення Енцо Марески з Челсі. Його слова наводить BBC.

«Бажаю йому всього найкращого. Мені дуже подобається Енцо як людина, як професіонал, я думаю, він зробив чудову роботу в Челсі. Мені завжди було важко протистояти його команді.

Це рішення вже прийняте, і я просто бажаю йому всього найкращого», — заявив Артета.

Челсі посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда набрала 30 очок після 19 зіграних матчів. Арсенал розташовується на першому рядку, набравши 45 очок.