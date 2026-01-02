Іспанець підтримав італійця.
Артета та Мареска, Getty images
02 січня 2026, 17:36
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про звільнення Енцо Марески з Челсі. Його слова наводить BBC.
«Бажаю йому всього найкращого. Мені дуже подобається Енцо як людина, як професіонал, я думаю, він зробив чудову роботу в Челсі. Мені завжди було важко протистояти його команді.
Це рішення вже прийняте, і я просто бажаю йому всього найкращого», — заявив Артета.
Челсі посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда набрала 30 очок після 19 зіграних матчів. Арсенал розташовується на першому рядку, набравши 45 очок.