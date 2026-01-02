Англія

Англієць не виключає повернення на Батьківщину.

Головний тренер французького Страсбуру Ліам Росеньйор прокоментував чутки щодо його призначення в лондонський Челсі. Його слова наводить Фабріціо Романо.

Робота в Челсі? У житті немає жодної гарантії. Ми не знаємо, що відбудеться завтра. Я просто роблю свою роботу.

Не хочу давати гарантій щодо того, як довго пропрацюю тут, але насолоджуюся цим щодня», —заявив Росеньйор.

У поточному сезоні французької Ліги 1 Страсбур під керівництвом Ліама Росеньйора посідає сьоме місце в турнірній таблиці.