Англія

Португалець готується до "Дербі троянд".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився думками щодо майбутнього матчу проти Лідс Юнайтед. Цитує португальця офіційний сайт клубу.

«Я чув, що це велике дербі – чудова атмосфера, серйозне суперництво, але кожен матч у Прем'єр-лізі дуже складний. Це просто ще одна гра. Я розумію, що для вболівальників вона означає дуже багато, але ми маємо поїхати туди та постаратися перемогти.

Я ніколи раніше не приймав участі у цьому дербі. Інша атмосфера, інша культура, але шум буде колосальним.

Важко порівнювати різні культури, різні дербі та їхню історію. Коли ти граєш за Манчестер Юнайтед, ти маєш бути готовим до всього. Тут найкраща ліга у світі: у кожному турі багато нічиїх, і ніколи не знаєш, чим усе закінчиться до кінця тижня.

Я думаю, що ми стали грати краще. Коли у нас повний склад, ми явно сильніші в атаці, але нам бракує якості в деталях. Ми завжди хочемо більшого і маємо мати більше очок у турнірній таблиці», – сказав Аморім.