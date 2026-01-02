Англія

Англійський вінгер Челсі прагне повноцінного трансферу і не бажає знову йти в оренду після невдалого досвіду в Арсеналі.

Рахім Стерлінг визначився зі своїми планами на зимове трансферне вікно. За інформацією The Times, 31-річний футболіст відхилив пропозицію Вест Гема щодо оренди до кінця сезону.

Головною причиною відмови стало небажання гравця погоджуватися на тимчасові угоди. Після того, як минулого сезону Стерлінг не зміг закріпитися в Арсеналі на правах оренди, тепер він наполягає виключно на повноцінному переході. Саме через це Рахім наразі схиляється до варіанту з Фулгемом, який готовий розглянути умови викупу контракту вінгера.

У поточному сезоні Стерлінг опинився в глибокому запасі — він не провів жодної хвилини на полі в офіційних матчах за "синіх". Керівництво Челсі зацікавлене у відході гравця, щоб розвантажити зарплатну відомість, адже його тижневий оклад становить близько 325 тисяч фунтів.

Контракт футболіста діє до 2027 року, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt наразі складає 5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Рахім Стерлінг став жертвою пограбування, коли перебував у будинку з сім'єю.