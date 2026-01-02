Англія

Досвідчений півзахисник Баварії може змінити клубну прописку вже найближчим часом через завершення контракту.

Півзахисник Баварії Леон Горецка потрапив у сферу інтересів лондонського Арсенала. Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, представники 30-річного футболіста вже контактували з керівництвом "канонірів" щодо можливого трансферу.

Ситуація з контрактом Горецки робить його надзвичайно привабливим лотом на ринку: поточна угода з мюнхенцями розрахована до літа 2026 року. Це означає, що Баварія має останній шанс отримати грошову компенсацію за гравця в січні, інакше він ризикує піти вільним агентом. Попри зацікавленість Арсенала, лондонцям доведеться витримати конкуренцію з боку Тоттенгема та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леона з боку італійських Ювентуса та Наполі, а також мадридського Атлетіко. Проте сам гравець, за даними джерел, віддає перевагу продовженню кар'єри в англійській Прем'єр-лізі або варіанту з Барселоною, де працює добре знайомий йому Ганс-Дітер Флік.

У поточному сезоні Горецка не є стабільним гравцем стартового складу Баварії, що лише підігріває чутки про його відхід.