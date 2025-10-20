Англія

Команда з українським футболістом визначилась із новим наставником.

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не стане новим наставником Ноттінгем Форест. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони не змогли домовитися про контракт та переговори було припинено.

Також наголошується, що керівництво "лісників" вже домовилося про контракт для колишнього наставника Евертона Шона Дайча, який прийняв умови клубу АПЛ.

Нагадаємо, раніше Ноттінгем звільнив Анже Постекоглу після поразки від Челсі (0:3).

Після восьми турів Форест набрав п'ять очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.