Англія

Ноттінгем Форест перебуває на просунутій стадії переговорів щодо призначення Шона Дайча новим головним тренером після звільнення Анже Постекоглу.

Керівництво Ноттінгем Форест активно шукає заміну Ажге Постекоглу, якого було звільнено після невдалих результатів команди. Головним кандидатом на вакантну посаду став досвідчений англійський спеціаліст Шон Дайч.

За інформацією Goal, 54-річний Дайч, який залишався без роботи після звільнення з Евертона, є явним фаворитом власника клубу Евангелоса Марінакіса.

Повідомляється, що переговори між сторонами знаходяться на завершальному етапі, і про призначення може бути оголошено найближчим часом.

Цікаво, що раніше на цю посаду претендував і колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні, проте наразі саме кандидатура Дайча розглядається як пріоритетна.

Для Шона Дайча це призначення може стати поверненням до клубу, в якому він починав свою ігрову кар'єру у якості вихованця академії. Його досвід роботи в Прем'єр-лізі з Бернлі та Евертоном може допомогти "лісникам" стабілізувати результати та покращити своє турнірне становище. Наразі Форест посідає 18 сходинку.