Ноттінгем Форест перебуває на просунутій стадії переговорів щодо призначення Шона Дайча новим головним тренером після звільнення Анже Постекоглу.
Шон Дайч, Getty Images
19 жовтня 2025, 13:47
Керівництво Ноттінгем Форест активно шукає заміну Ажге Постекоглу, якого було звільнено після невдалих результатів команди. Головним кандидатом на вакантну посаду став досвідчений англійський спеціаліст Шон Дайч.
За інформацією Goal, 54-річний Дайч, який залишався без роботи після звільнення з Евертона, є явним фаворитом власника клубу Евангелоса Марінакіса.
Повідомляється, що переговори між сторонами знаходяться на завершальному етапі, і про призначення може бути оголошено найближчим часом.
Цікаво, що раніше на цю посаду претендував і колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні, проте наразі саме кандидатура Дайча розглядається як пріоритетна.
Для Шона Дайча це призначення може стати поверненням до клубу, в якому він починав свою ігрову кар'єру у якості вихованця академії. Його досвід роботи в Прем'єр-лізі з Бернлі та Евертоном може допомогти "лісникам" стабілізувати результати та покращити своє турнірне становище. Наразі Форест посідає 18 сходинку.