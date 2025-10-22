Мерсисайдці бачать Антуана Семеньйо як довгострокову
перспективу на тлі чуток про майбутнє єгипетської зірки
Антуан Семеньйо, Getty Images
22 жовтня 2025, 13:12
Ліверпуль визначив нападника Борнмута Антуана Семеньйо як потенційну довгострокову заміну своєму зірковому форварду Мохамеду Салаху. Як повідомляє Goal, "мерсисайдці" планують здійснити трансфер вже у зимове вікно.
Інтерес Ліверпуля до 24-річного гравця збірної Гани зріс після того, як стала відома інформація про наявність у його контракті з Борнмутом пункту про суму відступних.
Чутки про пошук наступника для Салаха посилилися на тлі незвичної гольової «посухи» єгиптянина, який був ключовою фігурою в атаці Ліверпуля з моменту свого приходу в 2017 році. Керівництво клубу, схоже, вже зараз працює на випередження, шукаючи варіанти для омолодження та посилення лінії нападу.
Антуан Семеньйо приєднався до Борнмута з Брістоль Сіті у січні 2023 року і з того часу став важливим гравцем для «вишень», демонструючи швидкість та вміння грати на позиції правого вінгера, що робить його профіль схожим на Салаха.
У цьому сезоні Антуан зіграв всі 8 ігор в АПЛ забив 6 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Цікаво що 2 голи забив саме у ворота Ліверпуля.