Англія

​Мерсисайдці бачать Антуана Семеньйо як довгострокову перспективу на тлі чуток про майбутнє єгипетської зірки

Ліверпуль визначив нападника Борнмута Антуана Семеньйо як потенційну довгострокову заміну своєму зірковому форварду Мохамеду Салаху. Як повідомляє Goal, "мерсисайдці" планують здійснити трансфер вже у зимове вікно.

​Інтерес Ліверпуля до 24-річного гравця збірної Гани зріс після того, як стала відома інформація про наявність у його контракті з Борнмутом пункту про суму відступних. ​

Чутки про пошук наступника для Салаха посилилися на тлі незвичної гольової «посухи» єгиптянина, який був ключовою фігурою в атаці Ліверпуля з моменту свого приходу в 2017 році. Керівництво клубу, схоже, вже зараз працює на випередження, шукаючи варіанти для омолодження та посилення лінії нападу.

Антуан Семеньйо приєднався до Борнмута з Брістоль Сіті у січні 2023 року і з того часу став важливим гравцем для «вишень», демонструючи швидкість та вміння грати на позиції правого вінгера, що робить його профіль схожим на Салаха.

У цьому сезоні Антуан зіграв всі 8 ігор в АПЛ забив 6 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Цікаво що 2 голи забив саме у ворота Ліверпуля.