Старт сезону для команди Нуну виявився катастрофічним.

Вест Гем вдруге в історії зазнав п’яти домашніх поразок поспіль у національній першості.

Провальна серія розпочалась ще в минулому сезоні з поразки від Ноттінгем Форест з рахунком 1:2. У нинішньому сезоні молотобійці розгромно поступилися Челсі (1:5), всуху програли Тоттенхему (0:3), не змогли врятуватися в матчі з Кристал Пелас (1:2) та напередодні програли Брентфорду (0:2).

Для команди під керівництвом португальського тренера Нуну така серія домашніх поразок стала другою в історії клубу. Вперше таке трапилося майже 95 років тому – у квітні 1931 року.

На цей момент Вест Гем посідає 19-е місце в турнірній таблиці АПЛ після 8 матчів, здобувши лише 4 очки.