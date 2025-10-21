Старт сезону для команди Нуну виявився катастрофічним.
Вест Гем — Брентфорд, getty images
21 жовтня 2025, 08:36
Вест Гем вдруге в історії зазнав п’яти домашніх поразок поспіль у національній першості.
Провальна серія розпочалась ще в минулому сезоні з поразки від Ноттінгем Форест з рахунком 1:2. У нинішньому сезоні молотобійці розгромно поступилися Челсі (1:5), всуху програли Тоттенхему (0:3), не змогли врятуватися в матчі з Кристал Пелас (1:2) та напередодні програли Брентфорду (0:2).
Для команди під керівництвом португальського тренера Нуну така серія домашніх поразок стала другою в історії клубу. Вперше таке трапилося майже 95 років тому – у квітні 1931 року.
На цей момент Вест Гем посідає 19-е місце в турнірній таблиці АПЛ після 8 матчів, здобувши лише 4 очки.