Англія

Турок залишається в Мадриді — клуб упевнений у його потенціалі й не розглядає продаж.

Турецький півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер опинився в сфері інтересів Манчестер Сіті, повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, англійський клуб розглядає можливість підписання 19-річного гравця, який вважається одним із найперспективніших талантів Європи. Однак у Реалі вже дали чітко зрозуміти, що Арда Гюлер не покине команду — незалежно від того, яку суму запропонують потенційні покупці.

Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. Цього сезону Гюлер провів 11 матчів за королівський клуб у всіх турнірах, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, складає 60 мільйонів євро.