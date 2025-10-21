Англія

Екстренер Ліверпуля критикує рішення "червоних дияволів".

Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що Манчестер Юнайтед не варто було повертати Поля Погба та Криштіану Роналду.

Інтерв'ю з Юргеном Клоппом: чому більше не хоче тренувати, новe життя, жарти про МЮ та побоювання щодо майбутнього футболу

"Якби я тренував МЮ, то не забирав би Погба назад.

Роналду? Його б теж не повертав. Повернення гравця рідко спрацьовує", — цитує слова фахівця YouTube-канал The Diary Of A CEO.

Роналду повернувся до "червоних дияволів" у 2021 році, але наприкінці 2022-го покинув клуб зі скандалом. Нині 40-річний португалець грає за Ан-Наср, де його контракт діє до 2027 року.