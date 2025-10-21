Англія

Саму Агехова привернув увагу лондонців.

21-річний форвард Порту Саму Агехова може продовжити кар’єру в Тоттенгемі.

За даними TBR Football, Агехова входить до списку трансферних цілей Тоттенгема. У його контракті з португальським клубом прописана фіксована сума відступних у 100 мільйонів євро, однак Порту може погодитися на знижену ціну через поточні фінансові труднощі.

У поточному сезоні Агехова провів дев’ять матчів усіх турнірів і забив вісім голів. Його угода з Порту діє до червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Паратічі повернувся до Тоттенгема після 30-місячної дискваліфікації.